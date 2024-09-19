Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Гривенник
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1731 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6049 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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