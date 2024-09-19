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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Гривенник 1731 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Гривенник 1731 года - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0668 oz) 2,0772 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Гривенник
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1731 года. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6049 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия Гривенник 1731 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия Гривенник 1731 на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
790 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Гривенник 1731 на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1731 на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1731 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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