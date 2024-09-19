Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны". Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1832 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8913 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
8913 $
Цена в валюте аукциона 8913 USD
Где продать?
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