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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны". Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1832 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8913 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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Россия 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" (Пробные) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
8913 $
Цена в валюте аукциона 8913 USD
Россия 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" (Пробные) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" (Пробные) на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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