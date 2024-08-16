Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" (Россия, Анна Иоанновна)
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
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