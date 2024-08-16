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Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1740 года "С портретом Императрицы Анны" - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1740 "С портретом Императрицы Анны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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