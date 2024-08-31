Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Малая голова". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Малая голова" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Русское Наследие за 6000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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