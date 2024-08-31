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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Малая голова". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Малая голова" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Малая голова" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Малая голова" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Русское Наследие за 6000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1740 СПБ "Малая голова" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
6000 $
Цена в валюте аукциона 6000 USD
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Малая голова" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1740 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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