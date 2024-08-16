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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова" Новодел - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Большая голова" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
14851 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
12333 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Россия 2 копейки 1740 СПБ "Большая голова" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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