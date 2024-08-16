Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 2 копейки 1740 года СПБ "Большая голова". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 2 копейки 1740 года "Большая голова" со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
14851 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Где продать?
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