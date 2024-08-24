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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1736 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полушка 1736 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1736 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1736 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Coins.ee за 275 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1736 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия Полушка 1736 на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия Полушка 1736 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия Полушка 1736 на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе InAsta - September 12, 2023
Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1736 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1736 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Россия Полушка 1736 на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1736 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1736 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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