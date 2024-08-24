Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1736 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1736 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Coins.ee за 275 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Где продать?
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