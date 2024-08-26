Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,133,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1033 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?
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