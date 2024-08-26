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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1881 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе AURORA за 92500 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1033 $
Цена в валюте аукциона 92500 RUB
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
415 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1881 СПБ на аукционе AURORA - March 1, 2016
Продавец AURORA
Дата 1 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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