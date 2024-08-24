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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 золотника без года (1881) НМ "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 золотника без года (1881) НМ "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 золотника без года (1881) НМ "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Sotheby's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 12,8 гр
  • Чистого серебра (0,4074 oz) 12,672 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 золотника
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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