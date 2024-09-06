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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 12,8 гр
  • Чистого серебра (0,4074 oz) 12,672 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 золотника
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 золотника без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - July 16, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
490 $
Цена в валюте аукциона 452 EUR
Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Leu - March 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - November 8, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - September 13, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Leu - July 18, 2022
Продавец Leu
Дата 18 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 золотника 1881 "Аффинажный слиток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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