3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 золотника без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

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