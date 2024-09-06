Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 золотника без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,99)
- Вес 12,8 гр
- Чистого серебра (0,4074 oz) 12,672 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 золотника
- Год без года (1881)
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 золотника без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 8403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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