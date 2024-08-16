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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 1,07 гр
  • Чистого серебра (0,0341 oz) 1,0593 гр
  • Диаметр 10,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 24 доли
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 24 доли без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2000 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - November 8, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 доли 1881 "Аффинажный слиток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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