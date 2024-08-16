Россия Период: 1699-1991 1699-1991
24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,99)
- Вес 1,07 гр
- Чистого серебра (0,0341 oz) 1,0593 гр
- Диаметр 10,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 24 доли
- Год без года (1881)
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 24 доли без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2000 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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