24 доли без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 24 доли без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2000 USD. Торги состоялись 3 июня 2024.

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