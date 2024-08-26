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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 золотников без года (1881) НМ "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 42,66 гр
  • Чистого серебра (1,3578 oz) 42,2334 гр
  • Диаметр 37,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 золотников
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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