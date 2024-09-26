Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,99)
- Вес 42,66 гр
- Чистого серебра (1,3578 oz) 42,2334 гр
- Диаметр 37,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 золотников
- Год без года (1881)
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 золотников без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2704 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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