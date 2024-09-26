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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 42,66 гр
  • Чистого серебра (1,3578 oz) 42,2334 гр
  • Диаметр 37,6 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 золотников
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 золотников без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2704 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Solidus Numismatik - November 8, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 золотников 1881 "Аффинажный слиток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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