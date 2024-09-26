10 золотников без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 золотников без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 2704 проданному на аукционе Numisbalt за 2400 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

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