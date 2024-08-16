Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 золотник без года (1881) НМ "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,99)
- Вес 4,27 гр
- Чистого серебра (0,1359 oz) 4,2273 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 золотник
- Год без года (1881)
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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