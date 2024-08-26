1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 золотник без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

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