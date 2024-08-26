Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,99)
- Вес 4,27 гр
- Чистого серебра (0,1359 oz) 4,2273 гр
- Диаметр 19,8 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 золотник
- Год без года (1881)
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 золотник без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 13 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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