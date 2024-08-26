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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,99)
  • Вес 4,27 гр
  • Чистого серебра (0,1359 oz) 4,2273 гр
  • Диаметр 19,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 золотник
  • Год без года (1881)
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 золотник без года (1881) года "Аффинажный слиток" со знаком АД. Это серебряная монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1188 проданному на аукционе The New York Sale за 1900 USD. Торги состоялись 13 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Heritage - November 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе DNW - February 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 золотник без года (1881) АД "Аффинажный слиток" на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 золотник 1881 "Аффинажный слиток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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