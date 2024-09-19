Полтина 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.

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