Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал Полтина
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
59342 $
Цена в валюте аукциона 3600000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
120691 $
Цена в валюте аукциона 8000000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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