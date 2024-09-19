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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1861 года СПБ МИ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - Полтина 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - Полтина 1861 года СПБ МИ - цена серебряной монеты - Россия, Александр II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1861 года со знаком СПБ МИ. Это серебряная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2019.

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Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
59342 $
Цена в валюте аукциона 3600000 RUB
Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC PL
Цена
120691 $
Цена в валюте аукциона 8000000 RUB
Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полтина 1861 СПБ МИ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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