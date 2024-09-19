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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1881 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 5,400,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 4800 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
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  • Имперская монета (1)
  • НИКО (1)
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5464 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6116 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Varesi - November 9, 2022
Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе New York Sale - January 13, 2021
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 22, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU58 NGC
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF DETAILS
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 30, 2017
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU50
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Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1881 СПБ НФ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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