Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 5,400,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1881 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 703 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 4800 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5464 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6116 $
Цена в валюте аукциона 4800 GBP
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Varesi
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 13 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 22 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU50
Цена
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