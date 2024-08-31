5 рублей 1861 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1861 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность PROOF (2) UNC (28) AU (15) XF (17) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (4) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (7) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU50 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (19) PCGS (4)

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