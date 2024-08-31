Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1861 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 рублей 1861 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 рублей 1861 года СПБ ПФ - цена золотой монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Тираж UNC 3,500,003

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1861 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (4)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (2)
  • Cayón (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Helios (1)
  • Heritage (6)
  • Katz (1)
  • Künker (6)
  • La Galerie Numismatique (2)
  • Monety i Medale (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (10)
  • Rauch (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (2)
  • WCN (1)
  • Александр (8)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3260 $
Цена в валюте аукциона 3004 EUR
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 5 рублей 1861 СПБ ПФ на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра II Монеты России 1861 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск