Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1861 года СПБ ПФ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Тираж UNC 3,500,003
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 рублей
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1861 года со знаком СПБ ПФ. Это золотая монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 21500 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- AURORA (4)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (2)
- Cayón (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Helios (1)
- Heritage (6)
- Katz (1)
- Künker (6)
- La Galerie Numismatique (2)
- Monety i Medale (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (10)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- UBS (2)
- WCN (1)
- Александр (8)
- Империя (4)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск