5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24733 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность PROOF (1) UNC (13) AU (13) XF (15) VF (8) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (3) VF30 (1) PF64 (1) RB (6) BN (5) Сервис NGC (8) RNGA (1) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (8)

COINSNET (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (3)

Katz (8)

Künker (2)

Numimarket (2)

Numisbalt (2)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (8)

Stack's (2)

Via (3)

Александр (4)

Империя (2)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (3)

НИКО (2)

Русское Наследие (1)