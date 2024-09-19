Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16,38 гр
- Диаметр 32,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,824,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 5 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24733 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
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Дата 2 мая 2024
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Дата 16 ноября 2023
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Дата 31 августа 2023
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Дата 16 августа 2023
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Дата 7 июля 2023
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Дата 29 июня 2023
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Дата 20 января 2023
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Дата 30 ноября 2022
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Где продать?
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