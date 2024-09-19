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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 5 копеек 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16,38 гр
  • Диаметр 32,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,824,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24733 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4600 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Stack's - October 21, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Stack's - October 21, 2023
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1881 СПБ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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