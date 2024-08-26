1 копейка 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе AURORA за 160000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (13) AU (14) XF (16) VF (1) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (5) MS63 (2) MS62 (3) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (1) PF65 (1) PF64 (1) DETAILS (1) RD (1) RB (3) BN (9) Сервис NGC (7) CGC (1) ННР (1) RNGA (2) PCGS (2)

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