Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1881 года СПБ (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,515,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1881
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе AURORA за 160000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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