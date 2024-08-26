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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1881 года СПБ (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1881 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,515,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1881
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1881 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе AURORA за 160000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1350 RUB
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Stack's - November 18, 2022
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Россия 1 копейка 1881 СПБ на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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