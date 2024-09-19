1 копейка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1861 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Русское Наследие за 1400 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

Сохранность UNC (16) AU (27) XF (11) VF (7) F (3) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (6) MS61 (3) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (3) AU50 (11) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) DETAILS (1) RB (1) BN (8) Сервис NGC (11) ННР (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (11)

CoinsNB (2)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Haljak Coin Auction (2)

Katz (4)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (8)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (6)

Александр (12)

Денга1700 (4)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (3)

НИКО (1)

Русское Наследие (1)