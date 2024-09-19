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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II Реверс монеты - 1 копейка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Александр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,129,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1861
  • Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1861 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Русское Наследие за 1400 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1861 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1861 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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