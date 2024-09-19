Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1861 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Александр II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,129,600
Описание
- Страна Россия
- Период Александр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1861
- Правитель Александр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1861 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Александра II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Русское Наследие за 1400 USD. Торги состоялись 11 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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