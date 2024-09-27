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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Гурт "28 14/25 ПРОБЫ" (Россия, Александр I)

Разновидность: Гурт "28 14/25 ПРОБЫ"

Аверс монеты - 1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Гурт "28 14/25 ПРОБЫ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1817 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Гурт "28 14/25 ПРОБЫ" - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1817
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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