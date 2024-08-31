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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)

Разновидность: Орел 1810

Аверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1810 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" Орел 1810 - цена серебряной монеты - Россия, Александр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1818
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Монеты и Медали за 450000 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4604 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1818 СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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