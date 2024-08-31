Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1818 года СПБ ПС "Орел с поднятыми крыльями". Орел 1810 (Россия, Александр I)
Разновидность: Орел 1810
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1818
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1818 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком СПБ ПС. Орел 1810. Это серебряная монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Монеты и Медали за 450000 RUB. Торги состоялись 12 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
818 $
Цена в валюте аукциона 76000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4604 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1818 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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