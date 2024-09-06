5 рублей 1803 года СПБ. Новодел (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1803 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Christie's за 3000 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.

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