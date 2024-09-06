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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1803 года СПБ. Новодел (Россия, Александр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1803 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1803 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Superior Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1803
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1803 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Christie's за 3000 GBP. Торги состоялись 14 июня 1979.

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Россия 5 рублей 1803 СПБ на аукционе Christie's - June 14, 1979
Россия 5 рублей 1803 СПБ на аукционе Christie's - June 14, 1979
Из коллекции Пантелимона V, Синадино
Продавец Christie's
Дата 14 июня 1979
Сохранность Нет оценки
Цена
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