5 рублей 1825 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность PROOF (1) UNC (6) AU (17) XF (21) VF (6) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (7) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (1) VF25 (1) DETAILS (5) Сервис PCGS (4) NGC (7) ННР (1)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (1)

Gorny & Mosch (3)

Grün (1)

HARMERS (1)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

Höhn (4)

Jean ELSEN (1)

Katz (2)

Künker (4)

La Galerie Numismatique (1)

Lanz München (1)

Niemczyk (3)

Numimarket (2)

Rare Coins (4)

Rauch (1)

Russiancoin (1)

Soler y Llach (1)

Stack's (3)

Teutoburger (1)

Александр (8)

Империя (4)

Имперская монета (3)

Русский Нумизматический Дом (1)