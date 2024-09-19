Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1825 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1825
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
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