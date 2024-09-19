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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1825 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1825 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1825 года СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1825
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1825 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПД. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1222 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2480 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1825 СПБ ПД "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1825 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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