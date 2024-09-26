Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1824 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 276,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1824
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1824 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2900 $
Цена в валюте аукциона 2705 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 240001 RUB
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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