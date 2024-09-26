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5 рублей 1824 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1824 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1824 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 276,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1824
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1824 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
2900 $
Цена в валюте аукциона 2705 EUR
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 240001 RUB
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 5 рублей 1824 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1824 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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