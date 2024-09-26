5 рублей 1824 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1824 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3933 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2014.

Сохранность PROOF (1) UNC (9) AU (13) XF (28) VF (23) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS62 (1) MS61 (2) MS60 (3) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) DETAILS (7) Сервис NGC (13) PCGS (4) ННР (2) RNGA (1) NCS (1)

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