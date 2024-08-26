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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1823 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)

Аверс монеты - 5 рублей 1823 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I Реверс монеты - 5 рублей 1823 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" - цена золотой монеты - Россия, Александр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 440,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1823
  • Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1823 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе AURORA за 750000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
1965 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 5 рублей 1823 СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1823 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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