Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1823 года СПБ ПС "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Александр I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 440,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1823
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1823 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ ПС. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе AURORA за 750000 RUB. Торги состоялись 25 ноября 2020.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
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Дата 11 мая 2022
Сохранность MS63
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Дата 9 марта 2022
Сохранность VF35
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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