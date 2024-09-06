Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1803 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1
Описание
- Страна Россия
- Период Александр I
- Номинал 5 рублей
- Год 1803
- Правитель Александр I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (Банковский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1803 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 875 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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