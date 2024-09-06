5 рублей 1803 года СПБ ХЛ (Россия, Александр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1803 года со знаком СПБ ХЛ. Это золотая монета периода Александра I отчеканена на Банковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 875 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

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