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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1853 A
Средняя цена1500 $
Продажи
142
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