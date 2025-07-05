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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1853 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1853 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,700

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1853
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1853 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
3419 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
4125 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
ПродавецMarciniak
Дата13 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Auction World - 16 июля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 июля 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Auction World - 19 июля 2021
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Auction World - 17 января 2021
ПродавецAuction World
Дата17 января 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Coin Cabinet - 15 июня 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 июня 2019
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Sonntag - 28 ноября 2017
ПродавецSonntag
Дата28 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Rauch - 10 ноября 2016
ПродавецRauch
Дата10 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Рейсс-Шлейц 2 талера 1853 A на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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