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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1843 года

Памятные монеты

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Реверс
2 талера 1843 A 25 лет правлению Генриха LXII
Средняя цена3100 $
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062
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