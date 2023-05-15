Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 талера 1843 года A "25 лет правлению Генриха LXII" (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC500
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал2 талера
- Год1843
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1843 года "25 лет правлению Генриха LXII" со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2616 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123
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