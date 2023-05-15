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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1843 года A "25 лет правлению Генриха LXII" (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года A "25 лет правлению Генриха LXII" - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1843 года A "25 лет правлению Генриха LXII" - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC500

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1843
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1843 года "25 лет правлению Генриха LXII" со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2616 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
3132 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
2578 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Auction World - 19 июля 2020
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Reinhard Fischer - 30 мая 2020
ПродавецReinhard Fischer
Дата30 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 25 июня 2019
ПродавецKünker
Дата25 июня 2019
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1843 A "25 лет правлению Генриха LXII" на аукционе Auction World - 22 января 2018
ПродавецAuction World
Дата22 января 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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