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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1807 года

Серебряные монеты

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3 пфеннига 1807 Лобенштейн
Средняя цена270 $
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07
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