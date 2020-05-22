Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LIV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,7 - 0,9 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC54,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LIV
- Номинал3 пфеннига
- Год1807
- ПравительГенрих LIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года. Это серебряная монета периода Генриха LIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Где продать?
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