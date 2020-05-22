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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года (Рейсс-Шлейц, Генрих LIV)

Аверс монеты - Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIVРеверс монеты - Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LIV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,7 - 0,9 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC54,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LIV
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1807
  • ПравительГенрих LIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Лобенштейн 3 пфеннига 1807 года. Это серебряная монета периода Генриха LIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1676 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 460 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьVF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1807 (Лобенштейн) на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
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