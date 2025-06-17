Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Талер 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC14,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XIV
- НоминалТалер
- Год1868
- ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (295)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 2615 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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