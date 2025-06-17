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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Талер 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)

Аверс монеты - Талер 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIVРеверс монеты - Талер 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC14,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XIV
  • НоминалТалер
  • Год1868
  • ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (295)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 2615 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Leu - 2 июня 2025
ПродавецLeu
Дата2 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 750 CHF
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Numedux - 19 октября 2024
Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Numedux - 19 октября 2024
ПродавецNumedux
Дата19 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1868 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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