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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Серебряные монеты Талер Генриха XIV - Рейсс-Шлейц

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Талер 1868

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1868A14,0000295
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