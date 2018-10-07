Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих XIV
- Номинал3 пфеннига
- Год1868
- ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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