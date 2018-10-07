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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1868 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих XIV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIVРеверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих XIV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих XIV
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1868
  • ПравительГенрих XIV (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XIV. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Niemczyk - 20 марта 2023
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Niemczyk - 20 марта 2023
ПродавецNiemczyk
Дата20 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
ПродавецDenga1700
Дата5 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Sonntag - 2 июня 2016
ПродавецSonntag
Дата2 июня 2016
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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