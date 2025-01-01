Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Рейсс-Шлейц
Период:
1807-1868
1807-1868
Генрих LIV
1807-1807
Генрих LI
1812-1814
Генрих XLII
1815-1816
Генрих LXXII
1840-1847
Генрих LXII
1840-1854
Генрих LXVII
1855-1864
Генрих XIV
1868-1868
Главная
Каталог
Цена монет Рейсс-Шлейц
Генрих XIV
3 пфеннига
Медные монеты 3 пфеннига Генриха XIV - Рейсс-Шлейц
3 пфеннига 1868
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1868
A
120,000
0
14
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Рейсс-Шлейц
Каталог монет Генриха XIV
Все рейсские монеты
рейсские монеты номиналом 3 пфеннига
Нумизматические аукционы