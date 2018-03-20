Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1858 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр32 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC9,500
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XX
- НоминалТалер
- Год1858
- ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (279)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 4212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата19 февраля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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