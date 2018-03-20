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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1858 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)

Аверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXРеверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XX

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр32 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,500

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XX
  • НоминалТалер
  • Год1858
  • ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (279)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 4212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Stephen Album - 18 мая 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2025
СохранностьXF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 19 февраля 2025
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата19 февраля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1858 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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