flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты Талер Генриха XX - Рейсс-Грейц

type-coin
type-coin

Талер 1858

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1858A9,5000279
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XXВсе рейсские монетырейсские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы