Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1/6 талера 1808 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,542)
- Вес5,397 гр
- Чистого серебра (0,094 oz) 2,9252 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC9,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XIII
- Номинал1/6 талера
- Год1808
- ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворЗальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/6 талера 1808 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы