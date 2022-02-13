flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1/6 талера 1808 года L (Рейсс-Грейц, Генрих XIII)

Аверс монеты - 1/6 талера 1808 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIIIРеверс монеты - 1/6 талера 1808 года L - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,542)
  • Вес5,397 гр
  • Чистого серебра (0,094 oz) 2,9252 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XIII
  • Номинал1/6 талера
  • Год1808
  • ПравительГенрих XIII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворЗальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1/6 талера 1808 года со знаком L. Это серебряная монета периода Генриха XIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьVF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 4 сентября 2021
ПродавецHöhn
Дата4 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 13 сентября 2018
ПродавецHöhn
Дата13 сентября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Westfälische - 13 сентября 2017
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 3 сентября 2015
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата3 сентября 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1/6 талера 1808 L на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIIIМонеты Рейсс-Грейц 1808 годаВсе рейсские монетырейсские серебряные монетырейсские монеты номиналом 1/6 талераНумизматические аукционы