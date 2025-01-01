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Генрих XIII
1/6 талера
Серебряные монеты 1/6 талера Генриха XIII - Рейсс-Грейц
1/6 талера 1808
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1808
L
9,000
0
24
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