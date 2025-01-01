flag
Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты 1/6 талера Генриха XIII - Рейсс-Грейц

type-coin
type-coin

1/6 талера 1808

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1808L9,000024
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ГрейцКаталог монет Генриха XIIIВсе рейсские монетырейсские монеты номиналом 1/6 талераНумизматические аукционы