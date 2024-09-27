Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 21,22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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