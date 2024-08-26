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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1872 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 21,22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Katz Auction за 7 EUR. Торги состоялись 9 июня 2023.

Сохранность
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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