Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (7)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (4)
  • Grün (5)
  • Heritage (3)
  • Höhn (6)
  • Kroha (1)
  • Künker (21)
  • Möller (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (17)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия 1/6 талера 1862 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1862 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск