Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1363 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
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