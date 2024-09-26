1/2 серебряных гроша 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2736 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 280 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.

Сохранность UNC (1)