Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1872 года C (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: NUMMUS Olomouc
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт-на-Майне
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком C. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Франкфурт-на-Майне монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2736 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 280 CZK. Торги состоялись 1 апреля 2023.
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