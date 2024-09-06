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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1872 года B (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1872 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Anticomondo - September 8, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 8 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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