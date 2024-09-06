Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1872 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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