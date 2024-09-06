Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 15,15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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