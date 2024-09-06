1/2 серебряных гроша 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

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