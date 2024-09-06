Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1872 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1872 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1872 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1872
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1872 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1156 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (9)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Gärtner - October 9, 2019
Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1872 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Вильгельма I Монеты Пруссии 1872 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск