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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1862 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр 15,15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2361 проданному на аукционе H.D. Rauch за 170 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Heritage - June 20, 2013
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Heritage - June 20, 2013
Продавец Heritage
Дата 20 июня 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 68 USD
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1862 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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