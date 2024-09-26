Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 кроны 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 5,556 гр
- Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 кроны
- Год 1862
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1862 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6700 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.
Сохранность
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- Künker (8)
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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