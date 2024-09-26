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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1862 года A (Пруссия, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1862 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 кроны 1862 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1862
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1862 года со знаком A. Это золотая монета периода Вильгельма I отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6700 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2021.

Сохранность
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  • Hess Divo (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (8)
Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
7617 $
Цена в валюте аукциона 6700 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
4362 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC PL
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1862 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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