Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1872 года B (Пруссия, Вильгельм I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Вильгельм I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1872
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1872 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Numismática Leilões (1)
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск